В Калужской области поймали алкогольного грабителя

В Кирове мужчина попытался украсть крепкое спиртное из магазина. Об этом сообщает УМВД по Калужской области в пятницу, 7 мая.

Охранник магазина хотел поймать предполагаемого грабителя, но тот стал убегать. С поимкой помогли полицейские.

- На одной из городских улиц патрульные заметили убегающего молодого человека, которого преследовал мужчина в форме службы охраны, - отметили в полиции. - Стражи правопорядка остановились возле охранника. Гражданин попросил помощи в задержании парня, так как он возможно похитил продукцию из магазина. Сотрудники полиции потребовали чтобы молодой человек остановился, но когда тот продолжил убегать, начали преследовать и задержали его. Гражданина доставили в отдел полиции для дальнейших разбирательств.

Подозреваемым оказался 25-летний ранее судимый житель Смоленской области.

Возбуждено уголовное дело. Мужчина находится под подпиской о невыезде.

Сейчас расследование продолжается.