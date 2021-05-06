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В Калужской области 69-летний мужчина украл велосипед

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 06.05.2021 18:00 0 487
В Калужской области 69-летний мужчина украл велосипед

В Малоярославецком районе Калужской области 69-летнего местного жителя подозревают в краже велосипеда. Об этом сообщает УМВД по Калужской области в четверг, 6 мая.

В полицию обратился хозяин велосипеда стоимостью боле 3500 рублей. Потерпевший рассказал, что оставил велосипед возле магазина, в который зашел буквально на несколько минут. Когда мужчина вернулся, он обнаружил пропажу.

Подозреваемого удалось найти.

- В ходе общения с оперативниками мужчина дал признательные показания, - отметили стражи порядка. - Со слов фигуранта, проходя мимо магазина, он обратил внимание на велосипед, который владелец оставил на стоянке около торговой точки рядом с автомобилями. Подойдя к транспортному средству поближе и воспользовавшись тем, что за его действиями никто не наблюдает, гражданин сел на велосипед и поехал на нем домой. Как пояснил подозреваемый, чужое имущество он планировал оставить себе для собственного пользования.

Сейчас калужанин находится под подпиской о невыезде. Велосипед скоро вернут хозяину.

Расследование сейчас продолжается.

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 06.05.2021 18:00 0 487
Тэги: криминал умвд
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