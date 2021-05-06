Калужанке грозит до пяти лет тюрьмы за кражу сумочки из такси

В Людиновском районе Калужской области молодую девушку подозревают в краже сумки из такси. Об этом сообщает региональное УМВД в четверг, 6 мая.

Потерпевшая забыла свою сумку в такси, но связаться с водителем не смогла. Поэтому женщина обратилась в полицию.

- В ходе оперативно-розыскных мероприятий, сотрудники полиции установили личность водителя автомобиля, на котором передвигалась потерпевшая, - отмечают стражи порядка. - Мужчина пояснил, что не видел оставленных вещей в своем автомобиле, однако сразу после заявительницы он подвозил девушку.

Подозреваемую нашли. Девушка призналась, что в такси она заметила сумку и забрала себе, как и лежавшие внутри деньги и мобильный телефон.

- Сумма ущерба составила 37 тысяч рублей, - подчеркивают в полиции. - Похищенное имущество изъято.

Возбуждено уголовное дело. Сейчас калужанка находится под подпиской о невыезде. Ей грозит до пяти лет лишения свободы.

Сейчас ведется следствие.