Хитрый калужанин принес на работу поддельный больничный лист

В Калуге местный житель подозревается в подделке больничного листа. Об этом сообщает УМВД по Калужской области в среду, 5 мая.

- По версии правоохранителей, местный житель с целью сокрытия прогулов предоставил по месту своего трудоустройства лист нетрудоспособности, содержащий заведомо ложные сведения о его обращении за медицинской помощью в лечебное учреждение, находящееся в другом регионе, - отмечают полицейские. - Предъявленный гражданином больничный вызвал сомнения у работодателя, который решил проверить данную информацию и сделал запрос в медицинскую организацию. Как выяснилось, фигурант в данную больницу не обращался и больничный лист ему не выдавался.

Во время экспертизы подтвердилось, что больничный был подделан.

Сейчас расследование продолжается.

Возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до одного года тюрьмы.