В Калуге мужчина и женщина превратили свою квартиру в наркопритон

В Калуге закончили расследование уголовного дела, возбужденного за организацию притона. Об этом сообщили в УМВД по Калужской области в пятницу, 30 апреля.

По версии правоохранителей, 40-летний мужчина и 41-летняя женщина регулярно предоставляли свою квартиру наркоманам.

- В целях конспирации фигуранты контролировали круг посетителей, допуская в помещение только лиц из числа своих знакомых, - отметили в полиции. - Потребителям хозяева предоставляли также заранее приобретенные шприцы и курительные приспособления. В качестве вознаграждения они получали от гостей дозы запрещенного вещества, которые затем совместно употребляли.

Сейчас дело передано суду, который примет окончательное решение.

Калужанам грозит до шести лет тюрьмы.