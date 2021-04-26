В Калуге фальшивомонетчик второй раз сел в колонию за подделку рублей

34-летнего жителя Калуги второй раз осудили за подделку российских рублей. В понедельник, 26 апреля, об этом сообщила прокуратура Калужской области.

- В апреле 2020 года злоумышленник освободился из исправительной колонии, где отбывал наказание в виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы за совершение аналогичного преступления, - пояснили в прокуратуре. - На путь исправления он не встал и в период с августа по сентябрь 2020 года вновь совершил сбыт поддельных банковских билетов Центрального банка Российской Федерации достоинством 5 тысяч рублей каждая.

Подделками калужанин расплачивался в магазинах Козельска, Калуги и населенных пунктов Дзержинского района.

На этот раз мужчину приговорили к шести годам лишения свободы в колонии строгого режима.