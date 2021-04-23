В Калужской области пенсионер перевел мошенникам два миллиона рублей

Мужчина пенсионного возраста из Обнинска стал очередной жертвой мошенников. В пятницу, 23 апреля, об этом сообщает УМВД по Калужской области.

Ему позвонил якобы сотрудник правоохранительных органов и сообщил, что со счета обнинца преступники пытаются снять деньги.

- Чтобы предотвратить мошеннические действия, гражданину необходимо срочно обратиться в ближайшее отделение банка и перевести денежные средства на якобы резервный счет иной финансово-кредитной организации, - пояснили в УМВД. - Мужчина незамедлительно последовал к ближайшему банкомату и под диктовку злоумышленников перевел им более одного миллиона рублей.

На следующий день пенсионеру опять позвонили с такой же информацией.

- Потерпевший, не раздумывая, отправился в банк. Обналичив все имеющиеся у себя сбережения, он проследовал к банкомату, - говорят в полиции. - Сотрудники кредитно-финансовой организации обратили внимание на пожилого мужчину, который второй день подряд выполняет банковские операции с крупными суммами денег. Служащие попросили гражданина не торопиться с транзакциями, так как звонки ему могли поступать от мошенников, и дождаться приезда полиции, которую они вызвали. Проигнорировав предостережения, мужчина перевел на номер счета, который ему в смс-сообщении прислал неизвестный, один миллион рублей. Только прибывшие на вызов сотрудники полиции смогли убедить жителя Обнинска, что он общался с мошенниками. Сумма ущерба составила более двух миллионов рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

Ранее этот житель Обнинска уже обращался в полицию с аналогичным заявлением, однако вновь попался на удочку мошенников.