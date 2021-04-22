В Калужской области полицейский оформил займ на паспорт задержанного

В Калуге районный суд вынес приговор бывшему следователю СУ УМВД России по Калужской области. Его признали виновным в мошенничестве с использованием служебного положения, сообщила в четверг, 21 апреля, прокуратура региона.

- Подсудимый, используя изъятый у задержанного за незаконный оборот наркотиков гражданина мобильный телефон, его паспортные данные, имеющиеся в материалах дела, оформил микрозайм на имя задержанного гражданина, переведя их на свой счет, - отмечают в прокуратуре. - При этом в указанное время обвиняемый по уголовному делу находился в следственном изоляторе и не мог оформить кредит на свое имя.

Бывшего следователя приговорили к двум годам лишения свободы условно. На госслужбе он не может работать в течение трех лет.