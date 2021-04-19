В Калуге возбудили уголовное дело за невыплату зарплат работникам завода «Калугатрансмаш»

В понедельник, 19 апреля, в Калуге возбуждено уголовное дело по факту невыплаты зарплат сотрудникам завода «Калугатрансмаш». Об этом сообщает прокуратура Калужской области.

- Расследование уголовного дела и фактическое устранение нарушений взято на контроль прокуратуры области, - подчеркивают в ведомстве.

По версии следствия, в период с декабря 2020 по март 2021 года руководством ОАО «Калугатрансмаш» частично не выплачивалась заработная плата работникам завода. Общая сумма задолженности составила не менее 25 миллионов рублей, уточняют в калужском региональном управлении Следственного комитета.

- Следователи проводят допросы, изымают необходимую документацию, по которой устанавливают размер и период задолженности перед каждым работником, принимают меры, направленные на возмещение ущерба, - сообщает СК. - Расследование уголовного дела продолжается.

На данный момент погашена задолженность на 16 миллионов рублей.

Как мы уже рассказывали, на прошлой неделе сотрудникам «Калугатраснмаша» вручили уведомления об увольнении в связи с банкротством предприятия.