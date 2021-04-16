В Калужской области прокурор запросил для бывшего чиновника пять лет колонии за семь преступлений

В Людиновском районном суде Калужской области состоялись прения сторон в рамках уголовного дела по обвинению бывшего заместителя главы местной администрации. Его обвиняют в шести случаях мошенничества и одном эпизоде превышения должностных полномочий. В пятницу, 16 апреля, об этом сообщили в прокуратуре Калужской области.

- Суду представлен комплекс доказательств, подтверждающих факты получения бывшим чиновником путем обмана и злоупотреблением доверием денежных средств от субъектов предпринимательской деятельности в качестве оказания спонсорской помощи администрации на проведение праздничных мероприятий, которыми подсудимый распорядился в дальнейшем по своему усмотрению, а также факт неправомерной выдачи гражданину разрешения на передвижение по озеру «Ломпадь» в период нереста на моторной лодке, - подчеркивают в прокуратуре. - По результатам судебного следствия подсудимый вину не признал.

Прокурор попросил суд отправить обвиняемого в колонию общего режима на пять лет.

Ранее мы рассказывали, что у бывшего главы администрации Людиновского района арестовали два дома, землю и машину.