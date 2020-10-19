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В Калужской области у бывшего чиновника арестовали два дома, землю и машину

Дмитрий Ивьев , Фото: СК по Калужской области.
Опубликовано: 19.10.2020 11:57 5 3705
В Калужской области у бывшего чиновника арестовали два дома, землю и машину

Бывший заместитель главы администрации Людиновского района в ближайшее время предстанет перед судом по обвинению в мошенничестве и превышении должностных полномочий. В понедельник, 19 октября, об этом рассказали KP40 в калужском региональном управлении Следственного комитета.

По версии следствия, в 2017 году администрация направила предпринимателям и юридическим лицам письма с предложением внести добровольное пожертвование на организацию и проведение праздничных мероприятий в Людинове с указанием реквизитов счета.

- В дальнейшем сотрудник администрации обзванивал некоторых из них и предлагал передать пожертвования ему лично в руки, - считают в СК. - Таким образом, замглавы получил деньги от шести коммерсантов и распорядился ими по своему усмотрению. Общая сумма похищенных средств составила 75 тысяч рублей.

Кроме того, следствие считает, что обвиняемый, превышая свои полномочия, выдал местному жителю разрешение на выезд на катере по водохранилищу в Людинове в запретные для движения сроки - период нереста.

- При этом, как полагает следствие, замглавы надеялся получить от гражданина взаимные услуги, в том числе ремонт автомашины, - пояснили в Следственном комитете. - Используя данное разрешение, в апреле и мае 2019 года гражданин свободно передвигался по водохранилищу на маломерном судне с подвесным мотором, в том числе на нерестовом участке, подвергая опасности водные биологические ресурсы озера. Нарушитель правил рыболовства был привлечен к административной ответственности, а незаконный документ изъят.

В ходе расследования наложен арест на имущество обвиняемого: два земельных участка, два жилых дома и машину.

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Дмитрий Ивьев , Фото: СК по Калужской области.
Опубликовано: 19.10.2020 11:57 5 3705
Тэги: криминал следственный комитет
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