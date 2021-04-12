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Калужанин взял два кредита и вложил в фальшивую биржу

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 12.04.2021 12:56 3 611
Калужанин взял два кредита и вложил в фальшивую биржу

Очередной жертвой мошенников стал житель Калуги. В понедельник, 12 апреля, об этом рассказали в УМВД по Калужской области.

- На мобильный телефон потерпевшему поступил звонок с незнакомого номера. Звонивший представился работником брокерской компании и предложил калужанину открыть счет для заработка денежных средств на финансовой бирже, - сообщили в полиции. - Однако, как пояснил собеседник, чтобы стать участником биржи, необходимо внести первоначальный взнос в сумме около 20 тысяч рублей. Согласившись на данные условия, потерпевший перевел деньги на озвученные реквизиты. После чего звонивший сказал, что закрепил за калужанином опытного финансиста, который будет обучать его всем тонкостям игры на бирже по телефону.

Спустя несколько дней «обучения» мужчине снова позвонил тот же незнакомец и сообщил, что для получения выигрыша необходимо увеличить сумму на счете. Денег у калужанина не было, поэтому он оформил кредит и перечислил все незнакомцу. Через некоторое время тот снова сообщил о недостатке денег и потерпевший, поверив, взял уже другой кредит и так же перевел.

- Когда лжеброкер попросил оплатить страховку, калужанин решил отказаться и потребовал у него вернуть ранее внесенные деньги, на что тот согласился закрыть счет, но после определенной процедуры, включающую тематические вопросы, - заявили в УМВД. - После якобы неверных ответов незнакомец сообщил, что счет калужанина заблокирован и для его разблокировки необходимо внести очередную крупную сумму. Осознав, что все это время общался с мошенниками, потерпевший обратился в полицию.

Всего наш земляк потерял около 540 тысяч рублей.

Сейчас расследование уголовного дела, возбужденного по статье «Мошенничество, совершенное в крупном размере», продолжается.

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 12.04.2021 12:56 3 611
Тэги: криминал полиция
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