В Калуге на улице ограбили доставщика еды, который привез заказ из магазина на 40 тысяч рублей. В пятницу, 9 апреля, об этом сообщает УМВД по Калужской области.

- Выполняя обязанности курьера, он осуществил доставку товаров по указанному в заказе адресу, - пояснили в полиции. - Когда к нему вышел клиент, они вместе выгрузили пакеты с продуктами и приступили к процедуре оплаты покупки.

В это время к ним подошел незнакомый мужчина, у которого в руке находился предмет, похожий на оружие. Неизвестный стал высказывать присутствующим обвинение в том, что они якобы занимаются сбытом наркотиков. Услышав это, покупатель убежал. Испугавшись, курьер также уехал, оставив товары и не получив оплаты за них.

Как выяснили следователи, заказчик продуктов и неожиданно появившийся незнакомец заранее спланировали свои действия и разыграли перед курьером некий спектакль.

- 18-летний местный житель, не имея намерений приобретать заказанные товары, попросил своего знакомого, ранее судимого 35-летнего калужанина, оказать ему содействие в их хищении, - заявили в УМВД. - Пока фигурант создавал видимость готовности оплатить покупку, его сообщник сыграл роль мимо проходящего мужчины с пневматическим оружием, напугавшего курьера.

Уголовное дело возбуждено по статье «Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору». Часть продуктов удалось вернуть.

Виновникам грозит до пяти лет лишения свободы.