В Калуге 21-летнему закладчику наркотиков грозит пожизненный срок

В Калуге 21-летнему молодому человеку грозит от 15 до 20 лет колонии либо пожизненное заключение за торговлю наркотиками. В четверг, 8 апреля, УМВД по Калужской области сообщило о завершении расследования уголовного дела.

- Оперативниками было обнаружено несколько тайников-закладок, из которых изъято в общей сложности более одного килограмма наркотического средства «N - метилэфедрон» и измельченное вещество растительного происхождения, являющееся марихуаной массой в пересчете на сухое вещество не менее 6,74 грамма. – подчеркнули в полиции.

По версии следствия, молодой калужанин выполнял роль курьера и приобрел у третьих лиц запрещенное вещество, расфасованное более чем в 300 свертков, которое затем реализовывал более мелкими партиями наркозависимым гражданам на территории областного центра.

- Информацию о точном местонахождении закладок гражданин отправлял заказчику через мессенджер, получая впоследствии за это денежное вознаграждение, - рассказали в УМВД. - Следствием фигуранту инкриминируется 8 эпизодов противоправной деятельности.

В ближайшее время дело начнет рассматривать суд.