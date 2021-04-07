В Калуге женщина второй раз попалась пьяной за рулем

В Калуге полиция возбудила уголовное дело в отношении 43-летней женщины, которая дважды попалась пьяной за рулем. В среду, 7 апреля, об этом сообщает УМВД по Калужской области.

- В конце января в ходе несения службы наряд ДПС обратил внимание на автомобиль, водитель которого не справился с управлением и допустил наезд на снежный вал. С целью оказания помощи и выяснения обстоятельств, полицейские подъехали к данной машине, - отмечают в УМВД. - За рулем транспортного средства находилась 43-летняя женщина, от которой исходил запах алкоголя. Водителю было предложено пройти освидетельствование на месте.

Результат оказался положительным.

Позже выяснилось, что она уже привлекалась к ответственности за пьяную езду.

По уголовной статье «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию» калужанке грозит до двух лет лишения свободы.