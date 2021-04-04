В Калужской области полицейский застрелил преступника, взявшего в заложники свою мать

Фото с места происшествия.

В воскресенье, 4 апреля, в Обнинске полицейский застрелил мужчину. Подробности о происшествии сообщили KP40 в калужском региональном управлении Следственного комитета.

- Около 10:30 в полицию поступило сообщение о том, что в квартире одного из домов по улице Красных Зорь города Обнинска мужчина удерживает свою мать, - отмечают в СК. - При задержании злоумышленника он оказал сотрудникам сопротивление, ранив одного из них ножом, после чего полицейский применил табельное оружие и нейтрализовал мужчину. Его мать была освобождена и не пострадала.

Предполагаемый преступник погиб.

По предварительным данным, это 32-летний житель Москвы, который недавно переехал в Обнинск вместе с матерью.

Уголовное дело возбуждено по двум статьям: «Незаконное лишение свободы, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия» и «Применение насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти».

- На месте работают следователи и криминалисты Следственного комитета. Проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельств произошедшего, - говорят в СК. - В ходе расследования будет дана правовая оценка действиям погибшего в отношении его матери и сотрудников полиции, а также проверены на правомерность действия стражей порядка по применению табельного оружия. Пострадавшему полицейскому была оказана медицинская помощь, его жизнь вне опасности. Расследование уголовного дела продолжается.

Происшествие также прокомментировали в УМВД по Калужской области:

- Сотрудники полиции незамедлительно прибыли на место происшествия. Дверь в квартиру оказалось заперта, было установлено, что гражданин вместе с женщиной находился на балконе, приставив к ее горлу нож. Стражи правопорядка попытались вступить в переговоры со злоумышленником. Мужчина на контакт не шел, на законные требования сотрудников полиции прекратить противоправные действия не реагировал, было принято решение о его задержании, в результате чего женщина была освобождена и не пострадала. В ходе задержания мужчина оказал сопротивление полицейским, ранил одного из сотрудников ножом. В соответствии с Федеральным законом «О полиции» было принято решение о применении табельного оружия. В результате чего злоумышленник был нейтрализован.