Житель Калужской области за угрозу может получить 2 года тюрьмы

В Козельском районе возбуждено уголовное дело после угрозы убийством.

По версии правоохранителей, 36-летний ранее судимый местный житель, находясь дома у своего знакомого, в ходе ссоры пригрозил хозяину убийством и нанес ножом резаную рану лица. Потерпевший принял угрозу всерьез и обратился в полицию. После чего обратился в медицинское учреждение за помощью.

Сотрудники полиции нашли подозреваемого, который может получить наказание до двух лет лишения свободы.