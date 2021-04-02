В Калужской области насильника осудили через 10 лет после преступления

Фото с места изнасилования в Кирове.

В Калужской области суд вынес приговор 50-летнему жителю Кировского района, который в 2011 году изнасиловал женщину. О его причастности стало известно в прошлом году.

- Злоумышленник сзади напал на женщину, зажал рот рукой, и, высказывая угрозу убийством, оттащил в сарай, расположенный на одной из улиц города Кирова, - рассказали в пятницу, 2 апреля, в калужском региональном управлении Следственного комитета. - Там преступник, применяя физическую силу, совершил изнасилование и насильственные действия сексуального характера в отношении потерпевшей. Уголовное дело по факту совершения преступлений против половой неприкосновенности было возбуждено в декабре 2011 года. Тогда установить лицо, совершившее преступление, не представилось возможным, и весной 2012 года производство по делу было приостановлено.

Раскрыть преступление помогли новые технологии. В 2020 году следы с места преступления в Кирове сравнили с образцами мужчины, который уже сидел в колонии за нападение на другую женщину.

По делу была проведена психиатрическая экспертиза, которая показала, что подсудимый психическими расстройствами не страдает.

Виновника отправили в колонию на восемь лет. С учетом другого дела, этот человек проведет в колонии строгого режима 10 лет, а потом еще два года будет ограничен в свободе.