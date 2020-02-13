Виновного в изнасиловании нашли через 9 лет

Калужские следователи установили личность мужчины, который в 2011 году изнасиловал женщину в Кирове. Мужчина сейчас сидит в колонии за такое же преступление. И взятые у него генетические образцы совпали с теми, что собрали на месте преступления девять лет назад.

Теперь расследование возобновлено, рассказали нам в четверг, 13 февраля, в калужском областном управлении Следственного комитета.

- Злоумышленник сзади напал на женщину, зажал рот рукой, и, высказывая угрозу убийством, оттащил в сарай, расположенный на одной из улиц города Кирова Калужской области, - отмечают в СК. - Там преступник, применяя физическую силу, совершил изнасилование и насильственные действия сексуального характера в отношении потерпевшей. Установить лицо, совершившее преступление, не представилось возможным, и весной 2012 года производство по делу было приостановлено.

Предполагаемому виновнику 49 лет. По новым обвинениям ему грозит ещё шесть лет колонии. По делу назначена психиатрическая экспертиза.

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