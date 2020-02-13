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Виновного в изнасиловании нашли через 9 лет

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 13.02.2020 11:05 1 1583
Виновного в изнасиловании нашли через 9 лет

Калужские следователи установили личность мужчины, который в 2011 году изнасиловал женщину в Кирове. Мужчина сейчас сидит в колонии за такое же преступление. И взятые у него генетические образцы совпали с теми, что собрали на месте преступления девять лет назад.

Теперь расследование возобновлено, рассказали нам в четверг, 13 февраля, в калужском областном управлении Следственного комитета.

- Злоумышленник сзади напал на женщину, зажал рот рукой, и, высказывая угрозу убийством, оттащил в сарай, расположенный на одной из улиц города Кирова Калужской области, - отмечают в СК. - Там преступник, применяя физическую силу, совершил изнасилование и насильственные действия сексуального характера в отношении потерпевшей. Установить лицо, совершившее преступление, не представилось возможным, и весной 2012 года производство по делу было приостановлено.

Предполагаемому виновнику 49 лет. По новым обвинениям ему грозит ещё шесть лет колонии. По делу назначена психиатрическая экспертиза.

Уважаемые читатели! Если вы стали свидетелем какого-либо происшествия в Калуге или области, пишите на ev@kp.kaluga.ru.

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 13.02.2020 11:05 1 1583
Тэги: криминал изнасилование
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