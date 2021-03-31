Жительница Калужской области отдала экстрасенсам 800 тысяч рублей

В Калужской области жительница Юхновского района обратилась к экстрасенсам, объявление о которых нашла в СМИ, и перевела им за несколько месяцев около 800 тысяч рублей. В среду, 31 марта, УМВД по Калужской области сообщило о возбуждении уголовного дела по статье «Мошенничество».

- По телефону мужчина, который представился помощником экстрасенса, уточнил интересующую его информацию и перевел звонок на мага, - рассказали в полиции. - Экстрасенс сообщила, что клиентке следует избавиться от жизненных проблем, для этого необходимо приобрести у конкретных лиц хрустальную энергетическую чашу. После чего будет проведена серия ритуалов, соответственно за определенное денежное вознаграждение. Оплату гражданка осуществляла переводами на указанные собеседниками счета. Получив денежные средства, экстрасенс приступила к работе. Потерпевшая на протяжении нескольких месяцев по телефону выполняла все рекомендации, которые поступали от мага.

В дальнейшем якобы для усиления эффекта потребовалось заказать молебны и приобрести свечи. Женщина переводила деньги и на эти услуги и товары.

Когда у потерпевшей закончились все сбережения и она об это сообщила экстрасенсам, те порекомендовали не прекращать с ними контакты, а после и вовсе начали угрожать. После этого женщина обратилась в полицию,

Расследование сейчас продолжается.