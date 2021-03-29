В Калужской области вынесен приговор мужчине, убившему родственницу из-за хлеба с помойки

В Калужской области суд вынес приговор 61-летнему жителю Москвы, которого признали виновным в убийстве. В понедельник, 29 марта, об этом сообщили в калужском региональном управлении Следственного комитета.

Инцидент произошел 22 сентября 2020 года в одной из деревень Жуковского района.

- Подсудимый находился в доме, когда из школы пришла его дочь с тетей - сестрой жены подсудимого, - пояснили в СК. - Женщина принесла с собой хлеб, подобранный на помойке, из-за чего между ней и подсудимым возник конфликт. Когда дочь поднялась на второй этаж дома, злоумышленник нанес один удар ножом сестре жены. От полученных травм 44-летняя потерпевшая скончалась на месте.

Убийцу приговорили к семи с половиной годам лишения свободы в колонии строго режима.