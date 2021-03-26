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Хитрый калужанин обманул сотрудников пункта выдачи заказов на 200 тысяч рублей
В Калуге 24-летний мужчина подозревается в краже товаров из пункта выдачи заказов. В пятницу, 26 марта, об этом сообщили в УМВД по Калужской области.
По версии полиции, мужчина находил размещенные в интернете жителями различных городов предложения о продаже старых мобильных телефонов или аксессуаров к ним. Заказывая данные товары на сайте, мужчина выбирал способ доставки до пункта выдачи и полностью оплачивал покупку.
- Во время получения посылки он незаметно вытаскивал из упаковки приобретаемый предмет и прятал его, после чего возвращал коробку работнику службы доставки и сообщал, что отказывается от покупки, - пояснили в УМВД. - Затем ранее оплаченная сумма поступала ему обратно на счет.
Сейчас известно о 10 таких случаях. Общий ущерб составил более 200 тысяч рублей.
Расследование уголовного дела, возбужденного по статье «Кража», сейчас продолжается.