Хитрый калужанин обманул сотрудников пункта выдачи заказов на 200 тысяч рублей

В Калуге 24-летний мужчина подозревается в краже товаров из пункта выдачи заказов. В пятницу, 26 марта, об этом сообщили в УМВД по Калужской области.

По версии полиции, мужчина находил размещенные в интернете жителями различных городов предложения о продаже старых мобильных телефонов или аксессуаров к ним. Заказывая данные товары на сайте, мужчина выбирал способ доставки до пункта выдачи и полностью оплачивал покупку.

- Во время получения посылки он незаметно вытаскивал из упаковки приобретаемый предмет и прятал его, после чего возвращал коробку работнику службы доставки и сообщал, что отказывается от покупки, - пояснили в УМВД. - Затем ранее оплаченная сумма поступала ему обратно на счет.

Сейчас известно о 10 таких случаях. Общий ущерб составил более 200 тысяч рублей.

Расследование уголовного дела, возбужденного по статье «Кража», сейчас продолжается.