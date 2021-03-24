В Калужской области иностранец пытался дать взятку в миллион рублей сотруднику ФСБ

Фото из салона «Шкоды», где происходила передача денег.

В Калужской области завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении иностранца. Мужчину обвиняют в даче взятки сотруднику ФСБ.

Этот инцидент произошел в октябре 2020 года.

- 2 октября 2020 года сотрудники федеральной службы безопасности выявили не менее 18 иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность на предприятии в Калужской области, учредителем которой является иностранный гражданин, и находящихся на территории Российской Федерации нелегально, - сообщили в среду, 24 марта, в калужском региональном управлении Следственного комитета. - Обвиняемый предложил сотруднику ФСБ взятку за непривлечение к административной ответственности за выявленные правонарушения.

Но сотрудник спецслужбы рассказал обо всем руководству. 7 октября 2020 года при передаче взятки в размере одного миллиона рублей предполагаемый виновник был задержан с поличным.

В ближайшее время дело начнет рассматривать суд. Сейчас обвиняемый находится под стражей. Ему грозит от 7 до 12 лет лишения свободы.