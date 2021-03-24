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Житель Обнинска взял кредит и перечислил мошенникам 700 тысяч рублей

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 24.03.2021 11:54 1 550
Житель Обнинска взял кредит и перечислил мошенникам 700 тысяч рублей

Житель Обнинска стал очередной жертвой мошенников. Об этом случае в среду, 24 марта, сообщили в УМВД по Калужской области.

Мужчина потерял 700 тысяч рублей.

- Ему позвонил якобы сотрудник службы безопасности банка и сообщил, что в настоящее время мошенники через его «личный кабинет», пытаются оформить кредит  и обналичить полученные денежные средства, - отмечают в полиции. - После чего предложил помощь в отмене несанкционированной операции. Когда потерпевший дал свое согласие, незнакомец рекомендовал срочно оформить новый кредит, чтобы погасить предыдущий. Ничего не подозревая, мужчина оформил кредит на сумму 2 000 000 рублей и начал перечислять денежные средства на резервные счета, которые ему называл звонивший. Когда два перевода на общую сумму 700 000 рублей были выполнены, заявителя насторожила настойчивость незнакомца. Мужчина проявил бдительность, не стал продолжать свои действия и обратился в полицию.

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 24.03.2021 11:54 1 550
Тэги: криминал полиция мошенничество
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