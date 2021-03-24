€ 80.12 0.42
В Калужской области женщина оформила на себя 98 микрозаймов
Жительницу Юхнова подозревают в присвоении денег организации по выдаче микрозаймов. В этой компании она работала, сообщили в среду, 24 марта, в УМВД по Калужской области.
В полиции обратился директор организации, который заподозрил, что женщина причастна к исчезновению денег.
Как выяснилось в ходе следствия, предполагаемая виновница за пару лет оформила 98 фиктивных договоров займа на 900 тысяч рублей. Деньги она присвоила.
Уголовное дело возбуждено по двум статьям - «Присвоение или растрата» и «Мошенничество совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере». Женщине грозит до шести лет лишения свободы.