На жителя Калужской области завели уголовное дело за вырубку трех берез

В Жуковском районе Калужской области возбудили уголовное дело в отношении 28-летнего мужчины, которого подозревают в незаконной вырубке деревьев. В понедельник, 22 марта. Подробности сообщили в УМВД по Калужской области.

По версии следствия, в лесу вырублено три березы. Ущерб составил 24 тысячи рублей.

Подозреваемый пояснил полицейским, что хотел заготовить дрова для бани.

По уголовной статье «Незаконная рубка лесных насаждений» мужчине грозит до двух лет лишения свободы.