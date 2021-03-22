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На жителя Калужской области завели уголовное дело за вырубку трех берез

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 22.03.2021 10:54 7 1443
На жителя Калужской области завели уголовное дело за вырубку трех берез

В Жуковском районе Калужской области возбудили уголовное дело в отношении 28-летнего мужчины, которого подозревают в незаконной вырубке деревьев. В понедельник, 22 марта. Подробности сообщили в УМВД по Калужской области.

По версии следствия, в лесу вырублено три березы. Ущерб составил 24 тысячи рублей.

Подозреваемый пояснил полицейским, что хотел заготовить дрова для бани.

По уголовной статье «Незаконная рубка лесных насаждений» мужчине грозит до двух лет лишения свободы.

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 22.03.2021 10:54 7 1443
Тэги: криминал полиция
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