В Калужской области задержан героиновый закладчик

В Обнинске полицейские задержали мужчину, которого подозревают в торговле наркотиками через закладки. В пятницу, 19 марта, об этом сообщили в УМВД по Калужской области.

- В ходе личного досмотра гражданина оперативники изъяли 5 свертков с наркотическим средством – героин, массой 9,78 грамма, - пояснили в полиции. - По месту жительства мужчины обнаружены 177,7 грамма героина, который, как полагают правоохранители, подозреваемый намеревался расфасовать по сверткам с целью дальнейшей реализации лицам из числа потребителей наркотиков, посредством «тайников-закладок».

Расследование уголовного дела сейчас продолжается.