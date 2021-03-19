В Калужской области мужчина убил двухмесячного щенка

В Калужской области возбуждено уголовное дело в отношении жителя Спас-Деменского района. Его подозревают в жестоком убийстве двухмесячного щенка, сообщает в пятницу, 19 марта, региональное управление МВД.

- Мужчина причинил двухмесячному щенку собаки травмы. Проведенным исследованием установлено, что данные повреждения стали причиной смерти животного, - подчеркивают в полиции. - В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Фигуранту предстоит объяснить мотивы поступка.

По уголовной статье «Жестокое обращение с животным в целях причинения ему боли и (или) страданий, а равно из хулиганских побуждений или из корыстных побуждений, повлекшее его гибель или увечье» подозреваемому грозит до трех лет лишения свободы.

Напомним, 18 марта под Калугой были обнаружены трупы четырех собак.