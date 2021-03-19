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В Калужской области мужчина убил двухмесячного щенка

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 19.03.2021 09:16 15 1487
В Калужской области мужчина убил двухмесячного щенка

В Калужской области возбуждено уголовное дело в отношении жителя Спас-Деменского района. Его подозревают в жестоком убийстве двухмесячного щенка, сообщает в пятницу, 19 марта, региональное управление МВД.

- Мужчина причинил двухмесячному щенку собаки травмы. Проведенным исследованием установлено, что данные повреждения стали причиной смерти животного, - подчеркивают в полиции. - В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Фигуранту предстоит объяснить мотивы поступка.

По уголовной статье «Жестокое обращение с животным в целях причинения ему боли и (или) страданий, а равно из хулиганских побуждений или из корыстных побуждений, повлекшее его гибель или увечье» подозреваемому грозит до трех лет лишения свободы.

Напомним, 18 марта под Калугой были обнаружены трупы четырех собак.

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 19.03.2021 09:16 15 1487
Тэги: криминал полиция животные
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