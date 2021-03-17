В Калужской области задержан торговец наркотиками

В Калужской области 39-летний житель Малоярославца задержан по подозрению в торговле наркотиками, сообщили в среду, 17 марта, в УМВД по Калужской области.

- Мужчина был замечен стражами правопорядка в момент помещения свертка с порошкообразным веществом в так называемый тайник, - рассказали в полиции. - Данный факт был задокументирован правоохранителями в установленном законом порядке.

При обыске дома у подозреваемого нашли 16 граммов наркотического вещества.

Следствие полагает, что мужчина виновен в 17 эпизодах торговли наркотиками. Сейчас он арестован. Подозреваемому грозит до 15 лет колонии.