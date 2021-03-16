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В Калужской области арестован мужчина, который убил женщину и сбросил тело в реку

Дмитрий Ивьев , Фото: СК по Калужской области.
Опубликовано: 16.03.2021 15:38 1 543
В Калужской области арестован мужчина, который убил женщину и сбросил тело в реку

Тело убитой обнаружили в реке Шаня.

Как мы уже рассказывали, 8 марта в Кондрово в реке Шаня было обнаружено тело 56-летней женщины, которая исчезла пятью днями ранее. Во вторник, 16 марта, калужское региональное управление Следственного комитета сообщило подробности по этому делу.

- В ходе поисковых мероприятий недалеко от места проживания пропавшей была обнаружена шапка со следами вещества бурого цвета, - пояснили в СК. - Следователь при содействии криминалистов регионального управления Следственного комитета провели осмотр в жилище женщины. Обнаружены и изъяты вещи с каплями крови. По факту пропажи женщины следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Калужской области в те же сутки было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей «Убийство».

убийство кондрово 3 марта 8 марта следственный комитет река шаня

По версии следствия, потерпевшая находилась в компании ранее судимого за особо тяжкое преступление мужчины, который в декабре 2020 года освободился из мест лишения свободы.

- Мужчина неоднократно подвергал женщину избиению, - подчеркивают следователи. - Когда от полученных телесных повреждений потерпевшая скончалась, злоумышленник сбросил тело погибшей в реку Шаню. По уголовному делу назначены судебно-медицинская, биологическая и иные экспертизы. Уже получены первоначальные результаты, в соответствии с которыми смерть женщины наступила от тупой травмы грудной клетки, на вещественных доказательствах, изъятых с места происшествия, кровь погибшей.

Подозреваемому мужчине 37 лет. Он арестован на два месяца. Расследование сейчас продолжается.

Дмитрий Ивьев , Фото: СК по Калужской области.
Опубликовано: 16.03.2021 15:38 1 543
Тэги: криминал следственный комитет
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