В Кондрово мужчина убил 56-летнюю женщину и сбросил тело в реку

В городе Кондрово Дзержинского района в реке обнаружено тело 56-летней женщины, которая исчезла 26 февраля. Прокуратура Калужской области в пятницу, 12 марта, сообщила о возбуждении уголовного дела по статье «Убийство».

- Установлен ранее судимый 37-летний мужчина, который, по версии следствия, причинил смерть потерпевшей, после чего тело женщины сбросил в реку, - подчеркнули в прокуратуре. - Прокурором ходатайство следователя об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу поддержано и удовлетворено судом.

Сейчас проводится судебно-медицинская экспертиза. Расследование продолжается.

Подозреваемому грозит от 6 до 15 лет лишения свободы.