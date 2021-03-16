Калужанин соврал жене и рискует сесть на три года в колонию

В Калужской области возбудили уголовное дело в отношении жителя Бабынинского района. Его подозревают в заведомо ложном доносе, сообщили во вторник, 16 марта, в УМВД по Калужской области.

В полицию пришел сам подозреваемый и рассказал, что кто-то оформил на его имя десять кредитов на общую сумму более миллиона рублей.

- По версии правоохранителей, супруге заявителя стало известно, что на имя мужа оформлен ряд займов, - рассказали в полиции. - Не известно, чем руководствовался гражданин в ходе дальнейшей беседы со своей второй половиной, но он решил объяснить наличие кредитов действиями неких третьих лиц. Поверив, супруга настояла на том, чтобы муж подал соответствующее заявление в полицию. Мужчина так и поступил.

По статье «Заведомо ложный донос» мужчине грозит до трех лет лишения свободы.