В Калужской области арендованный автомобиль разобрали на запчасти

В Обнинске компания, предоставляющая автомобили в аренду, лишилась одной из своих машин. В пятницу, 12 марта, об этом сообщили в УМВД по Калужской области.

- Заявители пояснили, что некий гражданин арендовал у них автомобиль иностранного производства стоимостью более одного миллиона рублей, однако в назначенный срок не обеспечил возврат машины и перестал выходить на связь, - отметили в полиции.

Вскоре водителя нашли. Это 23-летний мужчина из соседнего региона.

- Со слов мужчины, он заключил договор аренды по просьбе малознакомого гражданина, который пообещал ему денежное вознаграждение в сумме 50 тысяч рублей, - рассказали в УМВД. - При этом подозреваемый знал, что арендуемое транспортное средство предполагается в дальнейшем разукомплектовать и продать третьим лицам.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Сейчас полиция ищет всех виновников, а также устанавливает местонахождение элементов разукомплектованной машины.

Наказание за данное преступление – до 10 лет колонии.