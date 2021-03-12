В Калужской области мужчина убил знакомого и поджег тело

В ночь на 11 марта в Боровске произошел пожар в одной из квартир многоэтажного дома на улице Мира. На месте происшествия спасатели обнаружили тело погибшего мужчины. Изначально предполагалось, что причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем. Однако в пятницу, 12 марта, калужское региональное управление Следственного комитета сообщило, что речь идет об убийстве.

Пожар начался около 4 часов утра.

- Первоначальные результаты судебно-медицинской экспертизы показали, что на теле погибшего имеются телесные повреждения, свидетельствующие о криминальном характере смерти, также была получена информация о наличии конфликта в данном жилом помещении, - подчеркнули следователи.

Вскоре удалось задержать подозреваемого – это 23-летний мужчина из Ульяновской области.

- На допросе подозреваемый дал подробные показания об обстоятельствах совершенного преступления, - рассказали в СК. - Он приехал в Калужскую область на заработки, где познакомился с 26-летним жителем Боровского района. В ночь на 11 марта между мужчинами произошла ссора, в ходе которой подозреваемый нанес потерпевшему колото-резаного ранение и подверг избиению. Затем для инсценировки своего убийства злоумышленник переодел убитого в свою одежду, поджег тело и квартиру.

Сейчас расследование продолжается. По статье «Убийство» подозреваемому грозит от 6 до 15 лет лишения свободы.