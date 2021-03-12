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Четыре калужанки перевели мошенникам почти два миллиона рублей

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 12.03.2021 11:34 2 1027
Четыре калужанки перевели мошенникам почти два миллиона рублей

Мошенники продолжают обманывать жителей Калужской области. Очередными жертвами стали четыре женщины, сообщили в пятницу, 12 марта, в региональном управлении МВД.

В Калуге женщине позвонил на мобильный некий мужчина, который представился сотрудником службы безопасности банка.

- Мужчина сообщил, что на ее имя в другом городе пытаются оформить кредит, - пояснили в полиции. - Чтобы не допустить этого и опередить злоумышленников, звонивший предложил женщине самостоятельно оформить кредит. Что она и сделала, используя онлайн-приложение. Когда на банковский счет потерпевшей поступили денежные средства в сумме 500 тысяч рублей, собеседник порекомендовал перевести их для сохранности на некий безопасный, счет. Поверив, калужанка проследовала к банкомату и перевела всю сумму несколькими платежами на озвученные ей счета. Затем звонивший попросил уничтожить все чеки. Услышав такую просьбу, женщина осознала, что все это время общалась с мошенником.

Другие две калужанки аналогичным способом лишились 340 и 300 тысяч рублей.

По данным случаям возбуждены уголовные дела по статье «Мошенничество».

Еще в одном случае злоумышленники озвучили иную легенду.

- Незнакомцы предложили женщине помощь в оформлении займа на выгодных условиях, - сообщили в полиции. - Ничего не подозревающая гражданка по телефону озвучила коды доступа и разовые пароли, позволившие преступникам войти в ее личный кабинет и похитить с банковского счета более 700 тысяч рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража».

Расследования продолжаются.

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 12.03.2021 11:34 2 1027
Тэги: криминал полиция мошенничество
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