Жительница Калужской области фиктивно поселила у себя дома 48 иностранцев

В Калужской области возбудили уголовное дело в отношении 60-летней жительницы Малоярославецкого района. Ее подозревают в фиктивной регистрации иностранцев.

- В течение года она фиктивно поставила на учет по месту своего проживания 48 человек без намерения предоставить им свое жилое помещение для проживания, - сообщили в четверг, 11 марта, в УМВД по Калужской области. - Данные факты были выявлены сотрудниками отдела по вопросам миграции совместно с участковыми уполномоченными полиции территориального органа внутренних дел в ходе регулярного мониторинга мест массовой постановки на учет иностранных граждан.

Сама женщина заявила, что регистрировала у себя граждан абсолютно бесплатно, так как все они являются ее родственниками, друзьями и знакомыми.

Подозреваемой грозит до трех лет лишения свободы. Расследование сейчас продолжается.