В Калуге иностранца задержали с крупной партией наркотиков

В Калуге задержан гражданин одной из республик ближнего зарубежья. Мужчину подозревают в торговле наркотиками, сообщили в среду, 10 марта, в УМВД по Калужской области.

- Мужчина, действуя в качестве курьера-закладчика, бесконтактным способом приобретал наркотические средства, которые в дальнейшем реализовывал третьим лицам посредством «тайников-закладок» на территории Калуги и Обнинска, - считают в полиции. - Оперативники изъяли у подозреваемого 60 свертков с героином общей массой более 105 граммов.

Кроме того, в одном из тайников находилась еще одна доза героина.

Подозреваемому грозит от 10 до 20 лет колонии. Расследование сейчас продолжается.