Калужанка пыталась заработать на бирже и перевела мошенникам более миллиона рублей

Мошенники продолжают обманывать жителей Калужской области. Очередными жертвами стали две женщины, сообщили в среду, 10 марта, в региональном УМВД.

- В мессенджере незнакомая девушка, представившись специалистом брокерской компании, предложила жительнице одного из районов увеличить свой доход посредством участия в электронных торгах, - пояснили в полиции. - Заинтересовавшись предложением легкого заработка, гражданка перечислила на указанный в сообщении счет более одного миллиона рублей.

В другом случае жительнице Калуги позвонил мужчина, который представился менеджером какой-то фирмы и предложил купить криптовалюту. Звонивший убедил калужанку перечислить 17 тысяч рублей.

Возбуждены уголовные дела по статье «Мошенничество». Виновников ищут.