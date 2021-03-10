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Калужанка пыталась заработать на бирже и перевела мошенникам более миллиона рублей
Мошенники продолжают обманывать жителей Калужской области. Очередными жертвами стали две женщины, сообщили в среду, 10 марта, в региональном УМВД.
- В мессенджере незнакомая девушка, представившись специалистом брокерской компании, предложила жительнице одного из районов увеличить свой доход посредством участия в электронных торгах, - пояснили в полиции. - Заинтересовавшись предложением легкого заработка, гражданка перечислила на указанный в сообщении счет более одного миллиона рублей.
В другом случае жительнице Калуги позвонил мужчина, который представился менеджером какой-то фирмы и предложил купить криптовалюту. Звонивший убедил калужанку перечислить 17 тысяч рублей.
Возбуждены уголовные дела по статье «Мошенничество». Виновников ищут.