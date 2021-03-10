В Калужской области задержаны два браконьера

В Ферзиковском районе Калужской области полиция задержала двоих мужчин, которых подозревают в браконьерстве. Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная охота», сообщили в среду, 10 марта, в УМВД по Калужской области.

Как пояснили в полиции, в лесу была застрелена косуля. Ущерб оценивается в 200 тысяч рублей.

Задержанным жителям Калуги 43 и 35 лет. Они находятся под подпиской о невыезде.

Расследование сейчас продолжается.

Ранее мы сообщали, что в Ульяновском районе на территории заповедника браконьеры застрелили и разделали беременную лосиху. Виновников сейчас ищут.