В Калужской области мужчина осужден на 9 лет колонии за пьяное ДТП с тремя погибшими

В Малоярославце районный суд вынес приговор 23-летнему мужчине, которого признали виновным в смертельном ДТП с тремя погибшими. Одной из жертв было 17 лет.

Как мы уже рассказывали, водитель автомобиля ВАЗ 21074 на дороге Калуга - Станки недалеко от Детчино выехал на встречную полосу и врезался в «Ниву».

- Подсудимый управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения с превышением допустимой скорости, - сообщили 5 марта в прокуратуре Калужской области. - Водитель не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с другим автомобилем. В результате ДТП пассажир встречного автомобиля и два пассажира автомобиля подсудимого скончались, еще одному пострадавшему причинен тяжкий вред здоровью.

Виновника отправили в колонию общего режима на девять лет. После этого три года он не сможет управлять транспортными средствами.