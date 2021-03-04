В Калужской области бывший директор спортивного центра осужден за присвоение 137 тысяч рублей

В Боровске районный суд вынесен приговор 59-летнему бывшему директору муниципального учреждения «Центр физкультуры и спорта» муниципального образования городского поселения «Город Балабаново». Его признали виновным в присвоении 137 тысяч рублей, сообщили в четверг, 4 марта, в прокуратуре Калужской области.

- Установлено, что в сентябре-ноябре 2015 года директор «Центра физкультуры и спорта», используя свое служебное положение, получил из кассы денежные средства для расходования на нужды учреждения, - отмечают в ведомстве. - Указанные деньги были оформлены как выданные заведующему хозяйством учреждения по расходным кассовым ордерам. Подсудимый присвоил более 137 тысяч рублей.

Мужчину осудили на три с половиной года колонии с испытательным сроком в три года.