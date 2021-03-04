Девушка из Калуги перевела мошеннику 150 тысяч рублей при покупке машины

Мошенники продолжают обманывать жителей Калужской области. О новых случаях в четверг, 4 марта, рассказали в региональной полиции.

В Калуге девушка обнаружила на одном из сайтов объявление о продаже автомобиля по привлекательной цене. Позвонив по указанному номеру, она договорилась о покупке авто и перевела задаток в 150 тысяч рублей.

- На месте встречи, которое обозначил продавец, она не обнаружила ни автомобиля, ни продавца, а сам злоумышленник больше на связь не выходил, - отмечают в полиции.

В Тарусском районе женщина решила купить через интернет шубу. Она нашла объявление и перевела мошеннику всю сумму – 20 тысяч рублей. Больше продавец на связь не выходил.

В обоих случаях уголовные дела возбуждены по статье «Мошенничество».

- Просим граждан быть бдительными, - обращаются сотрудники УМВД к калужанам. - Никогда не переводить незнакомым лицам деньги в качестве предоплаты, не убедившись в безопасности сделки, наличии товара и соответствии его заявленным характеристикам.