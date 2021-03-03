В Калужской области задержан мужчина, грабивший пенсионерок в подъездах

В Обнинске задержан 36-летний мужчина, которого подозревают в четырех нападениях на женщин в подъездах. Подробности сообщили в среду, 3 марта, в УМВД по Калужской области.

Искать преступника начали после заявлений пострадавших пенсионерок. Во всех случаях мужчина нападал на них в подъездах жилых домов. Пострадавшие лишились разных сумм – от 1500 до 30 000 рублей.

- Вскоре подозреваемый был задержан сотрудниками уголовного розыска по горячим следам после очередного нападения, - отмечают в полиции. - На этот раз у пожилой женщины с применением насилия был похищен кошелек, в котором находились 15 тысяч рублей.

Задержанный ранее был судим. Сейчас уголовные дела возбуждены по статье «Грабеж». Расследование четырех эпизодов продолжается.