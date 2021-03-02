Пятеро калужан попались интим-мошенникам

Полиция Калужской области во вторник, 2 марта, сообщила о поимке подозреваемого в мошенничестве. 26-летний житель другого региона обманул как минимум пятерых калужан. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

- Со слов одного из потерпевших, он обнаружил в сети Интернет тематический ресурс, содержащий предложение интимных услуг, после чего перезвонил по контактному номеру телефона, - рассказали в УМВД. - На звонок ответил мужчина, который пояснил, что в случае, если клиент намерен встретиться с девушкой, необходимо осуществить предоплату. Гражданин так и поступил. Однако вскоре узнал, что необходимо перечислить дополнительную сумму якобы за аренду помещения. А через некоторое время представитель интернет-ресурса попросил клиента оплатить и некую страховку. Узнав, что у мужчины денег больше нет, незнакомец порекомендовал ему продолжить общение, как только он найдет необходимую сумму, после чего перестал отвечать на телефонные звонки.

Как отмечают в полиции, потерпевшие перечислили мошеннику от 12 тысяч до 70 тысяч рублей. Расследование сейчас продолжается.