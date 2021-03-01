36-летняя калужанка попала под следствие за оскорбление судьи

В Калуге завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 36-летней женщины. Ее обвиняют в оскорблении судьи. Подробности сообщили в понедельник, 1 марта, в калужском региональном управлении Следственного комитета.

- Калужским районным судом рассматривалось дело об административном правонарушении в отношении знакомого подследственной, - пояснили в СК. - Последняя находилась на открытом судебном заседании в качестве слушателя. После оглашения судьей решения об отказе в удовлетворении жалобы, обвиняемая, недовольная принятым решением, высказала оскорбление в адрес судьи.

На следствии женщина от своих слов отказалась и вину в совершении преступления не признала. Но следователи говорят, что доказательная база собрана. В ближайшее время начнется суд.

Калужанке грозит штраф до 200 000 рублей, обязательные, исправительные работы либо арест на срок до шести месяцев.