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Мошенники "кидают" калужан в интернете на десятки тысяч рублей
Калужанин решил приобрести ошейник с трекером. Мужчина нашел нужный вариант, связался с продавцом и оплатил покупку. Но не получил ее. Сумма ущерба составила более 33 000 рублей.
Также в дежурную часть УМВД России по Калуге обратилась женщина, которая лишилась 11 900 рублей, покупая детский укачивающий центр на одном из сайтов бесплатных объявлений.
А 26-летний житель поселка Воротынск лишился 9000 рублей, заказав автомобильные диски на непроверенном сайте.
По всем случаям возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьей 159 УК РФ «Мошенничество».