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Мошенники "кидают" калужан в интернете на десятки тысяч рублей

Сергей ПЕТРОВ
Опубликовано: 23.02.2021 10:03 6 2530
Мошенники &quot;кидают&quot; калужан в интернете на десятки тысяч рублей

Калужанин решил приобрести ошейник с трекером. Мужчина нашел нужный вариант, связался с продавцом и оплатил покупку. Но не получил ее. Сумма ущерба составила более 33 000 рублей.

Также в дежурную часть УМВД России по Калуге обратилась женщина, которая лишилась 11 900 рублей, покупая детский укачивающий центр на одном из сайтов бесплатных объявлений.

А 26-летний житель поселка Воротынск лишился 9000 рублей, заказав автомобильные диски на непроверенном сайте.

По всем случаям возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьей 159 УК РФ «Мошенничество».

Сергей ПЕТРОВ
Опубликовано: 23.02.2021 10:03 6 2530
Тэги: мошенники тысячи полиция интернет
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