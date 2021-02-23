Мошенники "кидают" калужан в интернете на десятки тысяч рублей

Калужанин решил приобрести ошейник с трекером. Мужчина нашел нужный вариант, связался с продавцом и оплатил покупку. Но не получил ее. Сумма ущерба составила более 33 000 рублей.

Также в дежурную часть УМВД России по Калуге обратилась женщина, которая лишилась 11 900 рублей, покупая детский укачивающий центр на одном из сайтов бесплатных объявлений.

А 26-летний житель поселка Воротынск лишился 9000 рублей, заказав автомобильные диски на непроверенном сайте.

По всем случаям возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьей 159 УК РФ «Мошенничество».