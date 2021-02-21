В Калужской области женщина ударила собственного мужа ножом

В Боровском районе 60-летний местный житель попал в больницу с ножевым ранением во время ссоры с супругой. Об этом сообщает УМВД по Калужской области в воскресенье, 21 февраля.

- На место происшествия незамедлительно выехала следственно – оперативная группа, - отметили полицейские. - Стражи порядка выяснили, что в ходе совместного распития спиртных напитков между супругами произошел конфликт на бытовой почве, в результате которого ранее судимая женщина кухонным ножом нанесла потерпевшему удар. Мужчина был доставлен в хирургическое отделение центральной районной больницы.

Возбуждено уголовное дело. В отношении женщины избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Ведется следствие.