В Калуге бывшего полицейского оштрафовали на миллион рублей за взятку

В Калуге вынесен приговор бывшему помощнику участкового уполномоченного. Мужчину признали виновным в получении взятки в 35 тысяч рублей, сообщили в пятницу, 19 февраля, в прокуратуре Калужской области.

Как установил суд, эти деньги представители коммерческой организации передали за заблаговременное предупреждение их о предстоящих миграционных проверках.

- Государственным обвинителем представлены суду достаточные доказательства вины подсудимого, на основании которых ему назначено наказание в виде штрафа в размере 1 миллиона рублей с лишением права занимать должности в государственных органах, связанных с осуществлением функций представителя власти на срок 5 лет, - подчеркнули в прокуратуре. - Также осужденный лишен специального звания «старшина полиции».