В Калужской области бывший полицейский осужден на полтора года за мошенничество

В Калужской области суд вынес приговор бывшему оперуполномоченному ОУР ОМВД России по Боровскому району. Его признали виновным в покушении на мошенничество с использованием своего служебного положения, сообщили в среду, 10 февраля, в калужском региональном управлении Следственного комитета.

- Сотрудник полиции предложил жительнице Москвы передать ему 50 тысяч рублей за решение вопроса о прекращении уголовного дела в отношении ее родственника, при этом сотрудник не имел полномочий по принятию указанного решения, - рассказали в СК. - Москвичка деньги передавать не стала и обратилась с заявлением в подразделение собственной безопасности областного УМВД, сотрудники которого собрали документы, подтверждающие незаконность действий полицейского.

Виновника приговорили к полутора годам лишения свободы.