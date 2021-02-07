В Калужской области на женщину завели уголовное дело за ДТП с пенсионеркой

В городе Киров Калужской области в отношении местной жительницы возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». В воскресенье, 7 февраля, об этом сообщили в региональном УМВД.

По версии полиции, женщина за рулем автомобиля двигалась задним ходом по двору дома на улице Карла Маркса и сбила пенсионерку. У пострадавшей зафиксированы тяжелые травмы.

Сейчас ведется следствие.